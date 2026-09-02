Pilibhit News: रील देखते ही मोबाइल हैक, खाते से निकले 99 हजार, पुलिस ने कराए वापस

विज्ञापन

इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते समय पूरनपुर के मोहल्ला चौक निवासी इमरान के मोबाइल में संदिग्ध एनबीटीवी एप इंस्टाल हो गया। इसके बाद मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने आठ मार्च को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पूरनपुर साइबर हेल्पडेस्क टीम ने तत्काल बैंक से संपर्क कर पूरी रकम होल्ड करा दी। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर 99 हजार रुपये की पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।