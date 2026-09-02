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Pilibhit News: रील देखते ही मोबाइल हैक, खाते से निकले 99 हजार, पुलिस ने कराए वापस

Wed, 02 Sep 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 02 Sep 2026 01:12 AM IST
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Mobile hacked upon watching a Reel, 99,000 rupees siphoned from account
इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते समय पूरनपुर के मोहल्ला चौक निवासी इमरान के मोबाइल में संदिग्ध एनबीटीवी एप इंस्टाल हो गया। इसके बाद मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने आठ मार्च को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पूरनपुर साइबर हेल्पडेस्क टीम ने तत्काल बैंक से संपर्क कर पूरी रकम होल्ड करा दी। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर 99 हजार रुपये की पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।
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