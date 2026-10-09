Pilibhit News: आंधी-बारिश में गिरे पेड़-खंभे, बिजली आपूर्ति ठप

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बुधवार शाम करीब 7:30 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में शहर के अधिकांश हिस्सों की बत्ती गुल हो गई। सुरभि कॉलोनी और टनकपुर हाईवे स्थित एफसीआई गोदाम के पास बिजली के खंभे टूटने से आपूर्ति प्रभावित हुई। बारिश थमने के बाद विद्युत निगम की टीमों ने पेट्रोलिंग शुरू की। अलग-अलग स्थानों पर टूटे तार, क्षतिग्रस्त खंभे और पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया। एक स्थान की खराबी दूर करने के बाद दूसरे इलाके से फाॅल्ट की सूचना आने लगी। इसके चलते पूरी रात कर्मचारी व्यवस्था बहाल करने में जुटे रहे। शहर के अधिकांश हिस्सों में बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे बिजली बहाल हो सकी। जबकि, कुछ जगहों पर रात तक राहत नहीं मिल सकी।पानी से लेकर मोबाइल चार्जिंग तक संकटलंबे समय तक बिजली न आने से घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए। सुबह मोटर न चलने के कारण कई परिवारों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। बिजली कटौती का असर घरेलू कामकाज पर भी पड़ा। खासकर सुबह के समय महिलाओं को दैनिक काम निपटाने में परेशानी हुई।जहानाबाद, अमरिया और गजरौला में भी टूटे खंभेशहर के अलावा जहानाबाद, अमरिया और गजरौला क्षेत्र में भी तेज हवा का असर दिखाई दिया। कई स्थानों पर खंभे टूटने के साथ तार क्षतिग्रस्त हो गए। खेतों और आबादी के बीच से गुजरने वाली लाइनों पर पेड़ गिरने से आपूर्ति बाधित हुई। निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों को लगाकर खंभे और तार दुरुस्त कराने का काम शुरू कराया।33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से न्यूरिया में 21 घंटे अंधेरान्यूरिया। बुधवार रात करीब सात बजे गरज-चमक के साथ हुई बारिश और तेज हवा से कस्बे की बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। जनकपुरी, भमोरा और मंगतपुर में पेड़ गिरने से लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं। जनकपुरी में 33 केवी लाइन पर दो स्थानों पर पेड़ गिरने से तार टूट गए। भमोरा में स्कूल के पास पेड़ गिरने से तार जमीन पर आ गए। मंगतपुर में खेतों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से आपूर्ति बंद हो गई। कई अन्य स्थानों पर टहनियां टूटकर लाइनों पर गिरने से भी खराबी आई। इसके बाद विभागीय कर्मचारी रात से ही मरम्मत में जुट गए। जगह-जगह पेड़ हटाने के साथ टूटे तार जोड़ने और लाइन की जांच का काम किया गया। करीब 21 घंटे बाद बृहस्पतिवार दोपहर साढ़े तीन बजे न्यूरिया कस्बे की बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। एसडीओ हरिओम ने बताया कि तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थीं। कर्मचारियों को लगाकर प्राथमिकता के आधार पर खराबियां दूर कराई गईं। नुकसान का विस्तृत आकलन कराया जा रहा है। संवादवर्जन:तेज आंधी-बारिश आने से शहर के कई स्थानों पर पेड़ व टहनियां गिरने से आपूर्ति बाधित हुई। इसके साथ ही बारिश के कारण कुछ फीडरों को बंद किया गया था। पेट्रोलिंग के बाद आपूर्ति को सही करा दिया गया है। - आशीष यादव एक्सईएन।