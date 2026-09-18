Pilibhit News: विधायक ने पुलिस को फटकारा, कहा बंद करो वाहनों के चालान

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यह मामला बुधवार शाम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले के उद्घाटन के दौरान हुई। एक युवक ने विधायक को बताया कि गाजीपुर तिराहे पर अत्यधिक वाहन चेकिंग से ग्राहक नहीं आते, जिससे व्यापार चौपट हो रहा है। विधायक ने मंच पर मौजूद थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जब वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी ईमानदारी दिखानी होगी। विधायक ने थाना प्रभारी को वाहन चेकिंग ज्यादा न करने का स्पष्ट आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संवाद

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बरखेड़ा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने गाजीपुर तिराहे पर अनावश्यक चेकिंग कर वाहनों के चालान की कार्रवाई बंद करने का निर्देश दिया।