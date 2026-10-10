Pilibhit News: दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला

विज्ञापन



गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम चुड़ैला निवासी रूबी देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 14 फरवरी 2025 को जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी धर्मेंद्र सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति धर्मेंद्र सिंह के अलावा ससुर राधेश्याम समेत परिवार के अन्य लोग दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। रूबी ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को आरोपियों ने उसे ससुराल से निकाल दिया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद

विज्ञापन

गजरौला। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और ससुराल से निकालने के आरोप में गजरौला पुलिस ने पति समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।