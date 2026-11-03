फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   SSB sets up veterinary camp in border village

Pilibhit News: सीमावर्ती गांव में एसएसबी ने लगाया पशु चिकित्सा शिविर

Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
SSB sets up veterinary camp in border village
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जहानाबाद। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 49वीं वाहिनी की ओर से सीमावर्ती गांव गाभिया सहराई में निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 22 पशुपालकों के 204 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। साथ ही पशुओं को मौसमी बीमारियों से बचाने और बेहतर देखभाल के तरीके बताए गए।

कमांडेंट शेर सिंह चौधरी के दिशा-निर्देशन में 49वीं वाहिनी की सी कंपनी ने सीमा स्तंभ संख्या-17 के कार्यक्षेत्र में शिविर का आयोजन किया। इसमें क्षेत्रक मुख्यालय पीलीभीत के कमांडेंट (पशु चिकित्सा) डॉ. गुरविंदर जीत सिंह ने पशुओं का परीक्षण किया। उन्होंने पशुपालकों को पशुओं के उचित पोषण, मौसमी बीमारियों से बचाव और समय पर उपचार कराने के संबंध में परामर्श दिया। कमांडेंट शेर सिंह चौधरी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा करना और पशुपालकों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। एसएसबी सुरक्षा के साथ सीमावर्ती ग्रामीणों के कल्याण और उनके साथ आपसी विश्वास व सौहार्दपूर्ण संबंध मजबूत करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed