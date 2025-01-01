Pilibhit News: हाईवे के गड्ढे राहगीरों को दे रहे दर्द, रात में हादसों का खतरा

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पीलीभीत टनकपुर हाईवे से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। सड़क पर बने गड्ढों से बचने के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को अचानक वाहन मोड़ना पड़ता है। इससे वाहनों के अनियंत्रित होने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दिन में तो चालक गड्ढों को देखकर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के लिए यह मार्ग अधिक खतरनाक हो जाता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं। बरसात के दौरान इनमें पानी भरने से सड़क की हालत और खराब हो गई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत नहीं कराई गई। हाईवे पर घूमने वाले आवारा पशु भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। राहगीरों ने संबंधित विभाग से हाईवे का निरीक्षण कर गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने और आवारा पशुओं को सड़क से हटवाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट पीएल मौर्या ने बताया कि हाईवे पर जो भी सड़क खराब है उसकी मरम्मत कराने के लिए एनएचआई को निर्देशित किया गया है। जल्द ही सभी सड़कें दुरुस्त करवाई जा रही हैं।