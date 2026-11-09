Pilibhit News: हाथियों ने चंदिया हजारा में गन्ने की फसल को पहुंचाया नुकसान

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गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर गन्ना के एक खेत से दूसरे खेत में हाथियों को जाता देख उसने शोर-शराबा किया। हाथियों ने सुधा के गन्ना के खेत में घुसकर गन्ना की फसल खाई और खराब की। खेतों में पहुंचे लोगों को हाथियों के पैरों के निशान और गन्ना की फसल खाई हुई मिली। हरीपुर रेंजर शहीर खां ने बताया कि हाथी दो थे। उनमें एक छोटा था। हाथी बराही जंगल की ओर से आए थे। भीरा जंगल की ओर चले गए है। संवाद

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पूरनपुर। जंगल से निकलकर दो हाथी गांव चंदिया हजारा के समीप गांव की सुधा के गन्ना के खेत में पहुंच गए। हाथियों की चहलकदमी से गांव के लोगों में खलबली मची हुई है। वन विभाग के अफसर हाथियों के भीरा रेंज की ओर जाने का दावा कर रहे हैं। गांव के समीप हाथियों के सड़क पार कर एक खेत से दूसरे खेत में जाने की घटना सोमवार सुबह करीब सात बजे की है। गांव केशहमल हलधर घूमकर गांव लौट रहे थे।