पीलीभीत: मतदाता सूची में दर्ज 10470 गलत नाम होंगे दुरुस्त, मतदाताओं से आवेदन लेकर होगा सुधार

पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सामने आई 10470 मतदाताओं के गलत नामों को अब नियमानुसार दुरुस्त कराया जाएगा। खास बात यह है कि इन प्रविष्टियों में संशोधन मतदाताओं से फार्म-8 प्राप्त किए बिना ही कर दिया गया था। अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए संबंधित मतदाता को स्वयं फार्म-8 भरकर देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 12 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर इन त्रुटियों को ठीक कराया जाएगा।

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शनिवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची की त्रुटियों के सुधार और आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी। बैठक में समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला प्रवक्ता अमित पाठक, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पासवान मौजूद रहे। विज्ञापन



बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 127-पीलीभीत की निर्वाचक नामावली में निरंतर पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 10,470 प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज की गईं। इन प्रविष्टियों में संशोधन के लिए संबंधित मतदाताओं से भौतिक रूप से फार्म-8 प्राप्त नहीं किए गए थे। निर्वाचन नियमावली के अनुसार मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति के नाम, विवरण, निवास स्थान या अन्य प्रविष्टियों में सुधार के लिए फार्म-8 के माध्यम से उसी व्यक्ति को आवेदन करना होता है, जिसकी प्रविष्टि में संशोधन किया जाना है। शनिवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची की त्रुटियों के सुधार और आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी। बैठक में समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला प्रवक्ता अमित पाठक, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पासवान मौजूद रहे।बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 127-पीलीभीत की निर्वाचक नामावली में निरंतर पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 10,470 प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज की गईं। इन प्रविष्टियों में संशोधन के लिए संबंधित मतदाताओं से भौतिक रूप से फार्म-8 प्राप्त नहीं किए गए थे। निर्वाचन नियमावली के अनुसार मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति के नाम, विवरण, निवास स्थान या अन्य प्रविष्टियों में सुधार के लिए फार्म-8 के माध्यम से उसी व्यक्ति को आवेदन करना होता है, जिसकी प्रविष्टि में संशोधन किया जाना है।

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