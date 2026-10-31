यूपी: एक नवंबर से करें दुधवा और पीटीआर की सैर, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, नहीं बना सकेंगे रील्स
एक नवंबर से पर्यटन सत्र शुरू हो रहा है। इसी के साथ दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा।
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लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में एक नवंबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होगा। इस बार दुधवा में सफारी के दौरान फोन से फोटो खींचने, रील और वीडियो बनाने पर पाबंदी रहेगी।
सामान्य कैमरे का शुल्क 150 रुपये और डीएसएलआर या बड़े कैमरे का शुल्क 15 हजार रुपये प्रति कैमरा निर्धारित है। दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर के अनुसार, वन्यजीवों को सुरक्षित माहौल देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
तीन गेट से प्रवेश, बाघों के दीदार बनेंगे खास
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानी महोफ, मुस्तफाबाद और बराही गेट से सफारी का परमिट बुक कर जंगल की सैर का आनंद ले सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन सत्र के शुभारंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
नए पर्यटन सत्र में दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के स्वागत के लिए नए कलेवर में तैयार है। पार्क प्रशासन ने हट और गेस्ट हाउसों का कायाकल्प कराया है। जंगल सफारी के लिए जिप्सी और महिंद्रा थान समेत करीब 95 वाहन लगाए गए हैं। गाइडों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।