यूपी: एक नवंबर से करें दुधवा और पीटीआर की सैर, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, नहीं बना सकेंगे रील्स

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लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में एक नवंबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होगा। इस बार दुधवा में सफारी के दौरान फोन से फोटो खींचने, रील और वीडियो बनाने पर पाबंदी रहेगी। विज्ञापन

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सफारी शुरू होने से पहले पर्यटकों, गाइडों और चालकों के मोबाइल फोन प्रवेश द्वार पर जमा करा लिए जाएंगे। लौटने पर ही फोन मिलेंगे। हालांकि, पर्यटक निर्धारित शुल्क देकर कैमरे से फोटोग्राफी कर सकेंगे।

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इसलिए लिया गया ये फैसला

सामान्य कैमरे का शुल्क 150 रुपये और डीएसएलआर या बड़े कैमरे का शुल्क 15 हजार रुपये प्रति कैमरा निर्धारित है। दुधवा के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर के अनुसार, वन्यजीवों को सुरक्षित माहौल देने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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पीलीभीत के डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि पिछले पर्यटन सत्र में आकर्षण का केंद्र रहे आठ शावक बड़े हो चुके हैं। उनकी स्वाभाविक गतिविधियां सफारी का रोमांच बढ़ाएंगी। सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

तीन गेट से प्रवेश, बाघों के दीदार बनेंगे खास

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानी महोफ, मुस्तफाबाद और बराही गेट से सफारी का परमिट बुक कर जंगल की सैर का आनंद ले सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन सत्र के शुभारंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस बार पीटीआर की खूबसूरती देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुंचेंगे। जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और बाघों के दीदार की उम्मीद के बीच विदेशी मेहमानों की दस्तक ने नए पर्यटन सत्र की शुरुआत को खास बना दिया है।