फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Pilibhit Police held a rally on Sardar Patel birth anniversary

पीलीभीत: सरदार पटेल की जयंती पर पुलिस ने निकाली रैली, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का दिया संदेश

Sat, 31 Oct 2026 02:46 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 31 Oct 2026 02:46 PM IST
सार

पीलीभीत में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर पुलिस ने राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया।

विज्ञापन
Pilibhit Police held a rally on Sardar Patel birth anniversary
पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली - फोटो : स्रोत- पुलिस विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीलीभीत में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को पुलिस ने राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली शहर के निर्धारित मार्गों से होते हुए नकटादाना चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण और देश की एकता को मजबूत बनाने में दिए गए योगदान को याद किया।

विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में आयोजित रैली का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक हिमांशु गौरव ने किया। इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर नताशा गोयल, क्षेत्राधिकारी नगर अमरनाथ वर्मा समेत विभिन्न पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
विज्ञापन


इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी निष्ठा से अपना योगदान देंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed