{"_id":"62906746c03a1e7bba0ba589","slug":"pilibhit-three-women-mowed-down-by-dumper-two-died-one-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: सुबह टहलने निकली तीन महिलाओं को पीलीभीत जिले में डंपर ने रौंदा, दो की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, पीलीभीत Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 27 May 2022 11:26 AM IST