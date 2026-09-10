Pilibhit News: बेटी के लापता होने पर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

माधोटांडा। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपनी बेटी के लापता होने के मामले में एक युवक के खिलाफ थाना माधोटांडा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि सात सितंबर की रात उनकी बेटी घर से लापता हो गई। आठ सितंबर की सुबह करीब पांच बजे परिवार की आंख खुली तो पुत्री घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद जानकारी हुई कि जामताड़ा जिले के थाना कमीटार क्षेत्र के चतुलबंडा निवासी कृष्णा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। आरोपी की पास के गांव में रिश्तेदारी है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस को मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद