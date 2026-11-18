{"_id":"6afd8926d8df76647305e25b","slug":"pilibhit-man-dies-after-fear-of-snake-bite-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: पैरों पर लिपटा सांप, डसा नहीं, फिर भी चली गई युवक की जान, डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के बीसलपुर कस्बा के एक युवक की मौत हो गई। वह उत्तराखंड के किच्छा में रहकर निजी नौकरी करता था। परिजन के अनुसार, बुधवार को रास्ते में एक काला सांप अचानक उसके पैरों पर लिपट गया। सांप को देखकर युवक घबरा गया। उसने सांप को ईंट से मारने का प्रयास किया, लेकिन सांप वहां से चला गया। इसके बाद युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि युवक को सांप ने डसा ही नहीं था। डर की वजह से उसकी जान चली गई। विज्ञापन

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बीलसपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी नरेश चंद्र कश्यप ने बताया कि उनका 35 वर्षीय पुत्र राहुल कश्यप उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा कस्बे में निजी नौकरी करता था। बुधवार सुबह वह पैदल ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक काला सांप अचानक उसके पैरों पर लिपट गया। सांप को देखकर राहुल घबरा गया और उसने ईंट से सांप पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन सांप वहां से भाग गया।

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मन में बैठा गया था डर

इसके बावजूद राहुल के मन में सांप के काटने का डर बैठ गया। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन और अन्य लोग उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि राहुल को सांप ने नहीं काटा था। उसे केवल सांप के काटने का भ्रम हुआ था।

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