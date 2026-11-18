यूपी: पैरों पर लिपटा सांप, डसा नहीं, फिर भी चली गई युवक की जान, डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
उत्तराखंड के किच्छा में बीसलपुर निवासी युवक के साथ हैरान करने वाली घटना हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत का कारण डर बताया। जानते हैं पूरा मामला...
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पीलीभीत के बीसलपुर कस्बा के एक युवक की मौत हो गई। वह उत्तराखंड के किच्छा में रहकर निजी नौकरी करता था। परिजन के अनुसार, बुधवार को रास्ते में एक काला सांप अचानक उसके पैरों पर लिपट गया। सांप को देखकर युवक घबरा गया। उसने सांप को ईंट से मारने का प्रयास किया, लेकिन सांप वहां से चला गया। इसके बाद युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि युवक को सांप ने डसा ही नहीं था। डर की वजह से उसकी जान चली गई।
इसके बावजूद राहुल के मन में सांप के काटने का डर बैठ गया। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन और अन्य लोग उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि राहुल को सांप ने नहीं काटा था। उसे केवल सांप के काटने का भ्रम हुआ था।
दोपहर बाद परिजन राहुल का शव लेकर बीसलपुर पहुंचे। शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। शाम को गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। युवक की मौत से पिता नरेश चंद्र कश्यप, मां नन्हीं देवी, भाई अरविंद कुमार, रवि कुमार, अशोक कुमार और लखन कुमार तथा बहन खुशबू देवी का रो-रोकर खराब हाल है।