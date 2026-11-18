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हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला चर्चा में है। पुलिस ने चार सगे भाइयों समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। विज्ञापन



घटना बुधवार सुबह करीब आठ बजे गांव जेठापुर के समीप की है। गांव जेठापुर निवासी रामलखन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव मुड़िया में उसकी जमीन है। इस पर लाही की फसल बोई गई थी। बुधवार सुबह वह खेत पर पहुंचा तो सहखातेदार ने गांव दिलीपपुर इटौरिया निवासी लखवीर सिंह पर फसल पलटने की जानकारी दी। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला चर्चा में है। पुलिस ने चार सगे भाइयों समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।घटना बुधवार सुबह करीब आठ बजे गांव जेठापुर के समीप की है। गांव जेठापुर निवासी रामलखन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव मुड़िया में उसकी जमीन है। इस पर लाही की फसल बोई गई थी। बुधवार सुबह वह खेत पर पहुंचा तो सहखातेदार ने गांव दिलीपपुर इटौरिया निवासी लखवीर सिंह पर फसल पलटने की जानकारी दी।

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पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में खेत में खड़ी लाही की फसल को पलटने का विरोध करना किसान और उसके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए किसान और उसके सहखातेदारों पर हमला बोल दिया। लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से किए गए हमले में किसान दंपती समेत पांच लोग घायल हो गए।