Pilibhit News: लापता दोनों छात्रों का नहीं मिला सुराग, तलाश में ऋषिकेश पहुंची पुलिस

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बीसलपुर। गांव अमृता खास स्थित शांति निकेतन विद्यालय के कक्षा 10 के दोनों लापता छात्रों का बुधवार को तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। दोनों छात्रों की तलाश में पुलिस की एक टीम ऋषिकेश पहुंची हुई है। टीम ने वहां सार्वजनिक स्थानों और होटलों में छात्रों की तलाश की। तीन दिन बाद भी दोनों छात्रों का पता न चलने से परिजनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है।गांव अमृता खास निवासी सुमित कुमार गंगवार और राहुल भारती आपस में गहरे मित्र हैं और शांति निकेतन विद्यालय में कक्षा 10 के छात्र हैं। दोनों छात्र 31 अगस्त को रोजाना की तरह विद्यालय जाने के लिए अपने-अपने घरों से निकले थे, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचे।परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस को ऋषिकेश में छात्रों के होने की संभावना का इनपुट मिला। इसके बाद पुलिस की एक टीम मंगलवार को ही ऋषिकेश के लिए रवाना हो गई। टीम वहां पहुंचकर लगातार दोनों छात्रों की तलाश में जुटी है।छात्रों के लापता होने के बाद विद्यालय स्टाफ के लोग भी अपने स्तर से उनकी तलाश कर रहे हैं। संवादहर संभावित स्थान पर तलाश जारी : सीओसीओ राहुल पांडेय ने बताया कि लापता छात्रों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश गई पुलिस टीम से लगातार जानकारी ली जा रही है। पुलिस विभिन्न संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है और छात्रों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं को भी खंगाला जा रहा है। जल्द से जल्द दोनों छात्रों का पता लगाने के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत हैं।