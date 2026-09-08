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पीलीभीत: एक ही सूट दो महिलाओं को आया पसंद, मंगल बाजार में मच गया हंगामा, जमकर हुई मारपीट

Tue, 08 Sep 2026 06:27 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 08 Sep 2026 06:27 PM IST
सार

मंगल बाजार में सोमवार दोपहर एक कपड़े की दुकान पर दो महिलाओं में विवाद हो गया। उन्हें एक ही सूट पसंद आया था, जिसके चलते कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। 

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Two women clashed over a suit at the Mangal Bazaar in Pilibhit
महिलाओं में जमकर हुई मारपीट - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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पीलीभीत के मंगल बाजार में सोमवार दोपहर कपड़े की दुकान पर एक ही सूट पसंद आने को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। बाजार में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला और गजरौला थाना क्षेत्र से आई दूसरी महिला दोपहर करीब 12 बजे कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली मंगल बाजार में खरीदारी करने पहुंची थीं। दोनों एक कपड़े की दुकान पर गईं, जहां उन्हें एक ही सूट पसंद आ गया। सूट लेने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करने लगीं। 
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थाने में भी करती रहीं विवाद 
हंगामा देख बाजार में मौजूद लोगों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस दोनों महिलाओं को थाने ले आई। यहां भी दोनों महिलाएं सूट को अपना बताते हुए विवाद करती रहीं।
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बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। परिजनों को भी थाने बुलाया गया। समझौते के बाद दोनों महिलाओं को घर भेज दिया गया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिलाओं को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया।

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