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Pilibhit News: बेटा न होने पर विवाहिता को पीटा, घर से निकाला

Thu, 08 Oct 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 08 Oct 2026 12:03 AM IST
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Married woman beaten and thrown out of the house for not bearing a son.
जहानाबाद। बेटा न होने पर ससुरालियों द्वारा विवाहिता को पीटकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पति, सास, दो ननदों और देवर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।निजाम डांडी निवासी अनीता ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं। बेटा न होने के कारण पति आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करता है। बीते 5 अक्तूबर की शाम पति ने अनीता के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसे पहने कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता अपने मायके बरेली पहुंची। मायके पहुंचने के बाद देवर ने फोन पर भद्दी गालियां दीं। उसने जान से मारने और गायब कराने की धमकी भी दी। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि जहानाबाद पुलिस शिकायती पत्र की जांच कर कार्रवाई करेगी। संवाद
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