Pilibhit News: 12 स्कूल वाहन चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त, नोटिस जारी

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पीलीभीत। नियमों की अनदेखी पर 12 स्कूल वाहनों के चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अफसरों की ओर से उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया। लंबे समय से विभाग की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब न दिए जाने पर अफसरों की ओर से इन वाहन चालकों पर अब शिकंजा कसा गया है।स्कूली बच्चों को वाहनों से सुरक्षित परिवहन कराया जा सके, इसको लेकर विभागीय अफसरों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में कुल 432 वाहनों का स्कूल वाहनों के रूप में पंजीकरण है। नया सत्र शुरू होने के साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों की ओर से इन वाहनों को चालकों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जिससे यह वाहन चालक अपना फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा सके। ऐसे में इस शैक्षिक सत्र में भी विभागीय अफसरों की करीब से करीब 30 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया। इसमें 18 वाहन चालकों ने तो अपने वाहनों का प्रमाणपत्र बनवा लिया, लेकिन करीब 12 वाहन चालकों ने अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया है। इसको लेकर विभाग की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया। साथ ही रिमांडर नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है।अब अफसरों की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि वह अपने वाहनों का 15 दिनों के भीतर फिटनेस प्रमाणपत्र बनवा लें। ऐसा न करने पर उन वाहन चालकों स्कूल लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। एआरटीओ सुशील मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से नोटिस का जवाब न दिए जाने पर उन वाहन चालकों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। संवाद