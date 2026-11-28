{"_id":"6b0ab5a2ebdb363c40065899","slug":"instagram-friend-blackmail-and-forced-religion-conversion-in-pilbhit-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दोस्ती के बाद दुष्कर्म: पीलीभीत में युवक ने अश्लील वीडियो बनाया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र की एक युवती ने बीसलपुर निवासी युवक और उसके परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम के जरिये दोस्ती करने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। इस दौरान दो बार गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया गया। शादी की बात कहने पर आरोपी और उसके परिजनों ने निकाह के लिए पहले धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन

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दो बार कराया गर्भपात

युवती के मुताबिक, आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने घर और परिचित के यहां बुलाकर उसका यौन शोषण करता रहा। इससे वह जून 2023 में गर्भवती हो गई। आरोप है कि युवक के पिता रियासत बेग, मां निशात और चाची मुन्नी ने बीसलपुर ले जाकर उसका तीन माह का गर्भपात करा दिया। इसके बाद भी शादी का आश्वासन देकर उसका शोषण जारी रखा गया। दिसंबर 2024 में दोबारा गर्भवती होने पर मई 2025 में छह माह के जुड़वा बच्चों का गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।

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