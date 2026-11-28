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पूरनपुर। दोस्त के साथ शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे युवक की बस की टक्कर से मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 12 बजे असम हाईवे पर बंडा चौराहे के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया।माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव फैजुल्लागंज निवासी गुलशन ने बताया कि वह गांव के ही दोस्त रविंद्र के साथ घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव मटेहना में शादी समारोह में शामिल होने गया था। रात में दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक गुलशन चला रहा था। असम हाईवे पर बंडा चौराहे के पास पीलीभीत की ओर से खुटार जा रही बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रविंद्र की मौत हो गई, जबकि गुलशन को मामूली चोटें आईं।गुलशन के मुताबिक, हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर फरार हो गया। वह बस रोडवेज थी या निजी, यह ठीक से नहीं देख सका। सूचना पर पहुंची पुलिस रविंद्र को सीएचसी ले गई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गुलशन से घटना की जानकारी ली और शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रविंद्र मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। वह तीन भाइयों में मझला था। सीओ पूरनपुर राजकमल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।