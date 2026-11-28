Pilibhit News: प्राचीन श्री ठाकुरद्वारा मंदिर में हुआ विशेष हवन-पूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 28 Nov 2026 01:13 AM IST
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बरखेड़ा। कस्बे के प्राचीन श्री ठाकुरद्वारा मंदिर में शुक्रवार सुबह नौ बजे धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। मंदिर के पुरोहित शिवम मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष हवन-पूजन संपन्न कराया। पूजन के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष आरती उतारी गई और उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर प्रवेश जोशी, अनूप शर्मा , सार्थक सक्सेना, सौरभ बाजपेई सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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