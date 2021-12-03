Pilibhit News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 03 Oct 2026 01:26 AM IST
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धरना
-लेखपाल संघ की ओर से धरना प्रदर्शन सभी तहसीलों पर 11 बजे।
सुंदरकांड।
-शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ शाम पांच बजे
दीपोत्सव।
-पीलीभीत शहर के शनिदेव मंदिर में दीपोत्सव शाम पांच बजे
थाना दिवस।
-पीलीभीत जिले के सभी थानों में समाधान दिवस सुबह 10 बजे से
कथा।
-पीलीभीत शहर के राधारमण मंदिर में रामकथा का शुभारंभ शाम छह बजे से।
विज्ञापन
-लेखपाल संघ की ओर से धरना प्रदर्शन सभी तहसीलों पर 11 बजे।
सुंदरकांड।
-शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ शाम पांच बजे
दीपोत्सव।
-पीलीभीत शहर के शनिदेव मंदिर में दीपोत्सव शाम पांच बजे
थाना दिवस।
-पीलीभीत जिले के सभी थानों में समाधान दिवस सुबह 10 बजे से
कथा।
-पीलीभीत शहर के राधारमण मंदिर में रामकथा का शुभारंभ शाम छह बजे से।