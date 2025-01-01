Pilibhit News: एशियाई खेलों में पदकों की चमक से बढ़ा महिला खिलाड़ियों का हौसला

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संवाद न्यूज एजेंसीपीलीभीत। एशियाई खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जिले की महिला खिलाड़ियों के लिए इन दिनों प्रेरणा बन रहा है। नागोया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण व महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम के ऐतिहासिक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन की जीत ने गांधी स्टेडियम की महिला खिलाड़ियों को अब खेल जगत में और तेजी से आगे बढ़ने व सपनों को साकार करने के लिए हौसलों के पंख दिए हैं। शहर के गांधी स्टेडियम में विभिन्न खेलों को अभ्यास कर रहीं महिला खिलाड़ियों का कहना है कि देश की बेटियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराते देख उनके अंदर भी आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है।महिला खिलाड़ी बोलीं हमे भी करना है देश का नाम रौशनफोटो - 37मैदान पर पसीना बहाने वाली हर बेटी किसी दिन देश का नाम रोशन कर सकती है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की जीत देखकर अभ्यास के दौरान हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। - अंकिता, महिला खिलाड़ीफोटो - 38परिवार का सहयोग और लगातार मेहनत खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है। लड़कियों को खेल को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। - आलिया, महिला खिलाड़ीफोटो - 36जब टीवी पर भारतीय महिला खिलाड़ी पदक जीतकर तिरंगा लहराती हैं तो लगता है कि हम भी मेहनत करें तो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हार से घबराने के बजाय उससे सीखना जरूरी है। - करिश्मा सोनकर, महिला खिलाड़ी