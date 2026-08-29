Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:40 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:40 AM IST
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तापमान
अधिकतम 32.1
न्यूनतम - 24.2
सूर्योदय- 05:46 बजे सुबह
सूर्यास्त: 06:39 बजे शाम
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पूर्वानुमान - आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना रहेगी।
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सराफा
सोना - 1,59,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,44,000 प्रति किलो
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आज के कार्यक्रम
टीकाकरण
शहर के पुराना अस्पताल में शिशु टीकाकरण सुबह 9 बजे।
आरती व पूजन
शहर के खाटू श्याम मंदिर में आरती सुबह 9 बजे।
खेल आयोजन
जिला गांधी स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता आयोजन सुबह 9 बजे।
प्रवचन
बीसलपुर के जय गुरुदेव आश्रम पर प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
अधिकतम 32.1
न्यूनतम - 24.2
सूर्योदय- 05:46 बजे सुबह
सूर्यास्त: 06:39 बजे शाम
पूर्वानुमान - आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना रहेगी।
सराफा
सोना - 1,59,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,44,000 प्रति किलो
आज के कार्यक्रम
टीकाकरण
शहर के पुराना अस्पताल में शिशु टीकाकरण सुबह 9 बजे।
आरती व पूजन
शहर के खाटू श्याम मंदिर में आरती सुबह 9 बजे।
खेल आयोजन
जिला गांधी स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता आयोजन सुबह 9 बजे।
प्रवचन
बीसलपुर के जय गुरुदेव आश्रम पर प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे।