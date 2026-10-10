Pilibhit News: फोन पर खुद को कंपनी का प्रबंधक बताकर दी जान से मारने की धमकी

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उन्होंने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह मोतीराम चौराहे के पास स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम बहादुरगंज निवासी हंसपाल वहां पहुंचे। हंसपाल ने बताया कि गुड़गांव स्थित अधिकोष फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के मोबाइल नंबर से एक अज्ञात व्यक्ति फोन कर रहा है। आरोप है कि वह खुद को कंपनी का प्रबंधक बताकर गालीगलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पर उन्होंने अपने कार्यालय के मोबाइल से संबंधित नंबर पर फोन कर युवक को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि युवक ने उनके साथ भी गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने कोतवाली पुलिस से शिकायत की।

सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेखचांद निवासी सुनील मिश्रा ने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है।