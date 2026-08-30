फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Dharna at the District Sugarcane Officer's office regarding demands

Pilibhit News: मांगों को लेकर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में धरना

Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Dharna at the District Sugarcane Officer's office regarding demands
पीलीभीत। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना ब्याज के पिछले 30 वर्षों के विवरण की मांग को लेकर शनिवार को जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर दोबारा धरना शुरू किया। दोपहर तक कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचे तो बारिश के बावजूद किसान धरनास्थल पर डटे रहे। बाद में चक्काजाम की चेतावनी दिए जाने पर जिला गन्ना अधिकारी ने पहुंचकर किसानों से वार्ता की और समस्या के समाधान के लिए तीन सितंबर तक का समय मांगा।
विज्ञापन


संगठन की ओर से 20 अगस्त को भी जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया था। उस दौरान किसानों ने 29 अगस्त तक गन्ना ब्याज से संबंधित पिछले 30 वर्षों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने की मांग की थी। शनिवार को निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर संगठन के पदाधिकारी और किसान फिर गन्ना अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। धरने के दौरान दोपहर तक किसी अधिकारी के वार्ता के लिए नहीं पहुंचने पर किसानों में नाराजगी बढ़ गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया।
विज्ञापन

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल संयोजक मोहम्मद साबिर और गुल्लू पहलवान ने कहा कि यदि तीन सितंबर तक किसानों को ब्याज का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया तो आठ सितंबर से दोबारा धरना शुरू किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed