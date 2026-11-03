Pilibhit News: सीएम के दौरे पर कांग्रेस पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप

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कांग्रेस के मीडिया विभाग के अनुसार शहर अध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार, छात्र कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा और जिला महासचिव मो. अजीम को बिना लिखित आदेश के नजरबंद किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत मिश्रा एडवोकेट ने कहा कि शहर अध्यक्ष अपने आवास पर मौजूद नहीं हैं, इसके बावजूद पुलिस वहां बैठी है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस का लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा।संवाद

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पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्यूरानपुर मुड़िया दौरे के दौरान कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाया है।