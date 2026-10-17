फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Cheers of Jai Shri Ram echoed after the burning of Lanka, and the slaughter of Bali was also staged

Pilibhit News: लंका दहन की लीला देख गूंजे जय श्रीराम के जयकारे, बाली वध का भी हुआ मंचन

Sat, 17 Oct 2026 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 17 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Cheers of Jai Shri Ram echoed after the burning of Lanka, and the slaughter of Bali was also staged
बीसलपुर रामलीला में मंचन के बीच बाल कलाकार।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पीलीभीत। श्री रामलीला महोत्सव में शनिवार को राम-हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सुग्रीव राजतिलक, सीता खोज और लंका दहन की लीलाओं का सजीव मंचन किया गया।
हनुमान के लंका पहुंचने, अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट करने और रावण के आदेश पर पूंछ में आग लगाए जाने के बाद लंका दहन के दृश्य ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस दौरान रामलीला मैदान जय श्रीराम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। देर रात वृंदावन के कलाकारों ने श्रीकृष्ण की रासलीला का मंचन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया।
विज्ञापन

शहर के रामलीला मैदान में लंका दहन का दृश्य देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। महोत्सव में महंत ओमकार नाथ, सुनील मिश्रा सहित समिति के पदाधिकारी व श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीसलपुर में सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन: बीसलपुर। मेले में शनिवार शाम सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने रामायण के प्रसंगों का सजीव चित्रण कर दर्शकों को भगवान श्रीराम की मित्रता, वचनबद्धता और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश दिया।
लीला में दिखाया गया कि माता सीता के हरण के बाद भगवान श्रीराम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं। यहां हनुमान के माध्यम से श्रीराम की सुग्रीव से भेंट होती है और दोनों के बीच मित्रता होती है। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद श्रीराम की योजना के अनुसार सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल और मनोज त्रिपाठी ने चौपाइयों व दोहों का पाठ किया। पंकज अग्रवाल ने बताया कि लीला देखने के लिए दूर-दूर से दर्शक मेले में पहुंच रहे हैं।

बीसलपुर रामलीला में मंचन के बीच बाल कलाकार।

बीसलपुर रामलीला में मंचन के बीच बाल कलाकार।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed