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Pilibhit News: पांच साल से एक ही मंडी में तैनात सचिव, स्थानांतरण की मांग

Sun, 18 Oct 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 18 Oct 2026 12:08 AM IST
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Secretary posted in the same market for five years, demands transfer
संवाद न्यूज एजेंसी
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बीसलपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति में पांच साल से अधिक समय से तैनात मंडी सचिव नाजिम अली के स्थानांतरण की मांग उठी है। भारतीय किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष संचित दीक्षित ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर सचिव को हटाने और उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में धान की तुलाई में किसानों को हो रही कथित परेशानी, आढ़त लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में भेदभाव और मंडी शुल्क व वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की आशंका भी जताई गई है।

शिकायती पत्र में कहा गया है कि बीसलपुर मंडी में किसानों को धान की तुलाई और बिक्री के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनकी उपज की बिक्री प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका है। शिकायतकर्ता ने मंडी में संचालित आढ़तों के व्यापारिक लेन-देन, मंडी शुल्क की वसूली और कर भुगतान से जुड़े अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा आढ़त लाइसेंस जारी करने में कथित भेदभाव और धार्मिक आधार पर पक्षपात किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने को कहा गया है। पत्र में मंडी सचिव की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच सक्षम एजेंसी से कराने की मांग भी उठाई गई है। शिकायतकर्ता ने सचिव को बीसलपुर मंडी से स्थानांतरित कर उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करने तथा जांच में आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एसडीएम नागेंद्र पांडये ने बताया कि मंडी सचिव की शिकायत की गई है। मामले की जांच की कराई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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