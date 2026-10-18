Pilibhit News: छात्राओं को पढ़़ाया मिशन शक्ति का पाठ

विज्ञापन

चुर्रासकतपुर। कम्पोजिट विद्यालय चुर्रासकतपुर में शनिवार को मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा, पोषण और नारी शक्ति के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। उन्हें पोषण के महत्व और महिला सशक्तीकरण की जानकारी भी दी गई। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक मृदुला गंगवार ने बताया कि शिक्षकों ने इसमें सहभागिता की। विद्यालय का समस्त स्टाफ भी इस अवसर पर मौजूद रहा।संवाद