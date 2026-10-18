Pilibhit News: सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिह्न देकर किया सम्मानित

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कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में परिषद के जिला संरक्षक कुंवर सेन, जिलाध्यक्ष मुश्ताक शाह, जिला महामंत्री महेंद्र पाल सिंह, कोषाध्यक्ष बुद्धसेन और प्रचार मंत्री सत्यपाल ने शिक्षकों को संबोधित किया।उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए उनके अनुभवों और शिक्षा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में राधा कृष्ण, द्वारिका प्रसाद, नेताराम गंगवार, वीर सिंह समेत शिक्षक मौजूद रहे। संवाद