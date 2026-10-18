Pilibhit News: संकुल स्तरीय प्रतियोगिता बच्चों ने दिखाया हुनर

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संस्कृत प्रश्न मंच में बीसलपुर प्रथम, संतराम शिशु मंदिर पीलीभीत द्वितीय और पूरनपुर शिशु मंदिर तृतीय रहे। अंताक्षरी और कथा कथन दोनों में शिशु मंदिर बीसलपुर पहले स्थान पर रहे। कथा कथन में मझोला शिशु मंदिर दूसरे और बिलसंडा शिशु मंदिर तीसरे आए। आचार्य प्रश्न वाचन में मझोला शिशु मंदिर प्रथम, पूरनपुर शिशु मंदिर द्वितीय, संतराम शिशु मंदिर तृतीय रहे। प्रधानाचार्य नीरज दीक्षित ने आभार व्यक्त किया। संवाद

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पूरनपुर। मोहन सरस्वती शिशु मंदिर में संकुल स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता हुई, जिसमें बीसलपुर, मझोला, बिलसंडा और पीलीभीत के छह स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया।