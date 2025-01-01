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इस मौके पर पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने कहा कि शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और आवागमन वाले मार्गों का विकास नगर पालिका की प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रह्मचारी घाट मार्ग पर कराए गए विकास कार्यों से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। वहीं, मार्ग के सुंदरीकरण से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और लाइट के खंभे लगने से रात में बेहतर रोशनी की व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद शहर के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम पर करीब एक करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार, सभासद वतनदीप मिश्रा, निर्मल सिंह, साकेत सक्सेना, विपिन गंगवार, निजाकत अली कादरी, विकास बाबू, राशिद हुसैन, शरीफ अंसारी, जगन्नाथ लोधी मौजूद रहे।