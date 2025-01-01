Pilibhit News: ब्रह्मचारी घाट मार्ग का हुआ सुंदरीकरण, लाइटों से जगमग हुआ मार्ग
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 26 Nov 2026 12:09 AM IST
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पीलीभीत। गंगा स्नान के पावन पर्व पर नगर पालिका परिषद की ओर से शहरवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी गई। मंगलवार रात भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, जिला प्रभारी हर्षवर्धन आर्य, विधानसभा महिला विस्तारक डॉ. अर्चना पाटिल और पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने संयुक्त रूप से ब्रह्मचारी घाट मार्ग पर कराए गए सड़क निर्माण, सुंदरीकरण और लाइट के खंभे लगाने के कार्यों का लोकार्पण किया।
इस मौके पर पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने कहा कि शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और आवागमन वाले मार्गों का विकास नगर पालिका की प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रह्मचारी घाट मार्ग पर कराए गए विकास कार्यों से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। वहीं, मार्ग के सुंदरीकरण से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और लाइट के खंभे लगने से रात में बेहतर रोशनी की व्यवस्था होगी।
उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद शहर के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम पर करीब एक करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार, सभासद वतनदीप मिश्रा, निर्मल सिंह, साकेत सक्सेना, विपिन गंगवार, निजाकत अली कादरी, विकास बाबू, राशिद हुसैन, शरीफ अंसारी, जगन्नाथ लोधी मौजूद रहे।
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इस मौके पर पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने कहा कि शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और आवागमन वाले मार्गों का विकास नगर पालिका की प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रह्मचारी घाट मार्ग पर कराए गए विकास कार्यों से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। वहीं, मार्ग के सुंदरीकरण से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और लाइट के खंभे लगने से रात में बेहतर रोशनी की व्यवस्था होगी।
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उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद शहर के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम पर करीब एक करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार, सभासद वतनदीप मिश्रा, निर्मल सिंह, साकेत सक्सेना, विपिन गंगवार, निजाकत अली कादरी, विकास बाबू, राशिद हुसैन, शरीफ अंसारी, जगन्नाथ लोधी मौजूद रहे।
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