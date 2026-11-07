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Pilibhit News: बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ने बीएसए से की मुलाकात

Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
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Basic Education Welfare Committee meets BSA
पीलीभीत। धनतेरस पर बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह से मुलाकात की। समिति ने उन्हें उपहार और मिठाई भेंट कर पंच पर्व की शुभकामनाएं दीं।
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प्रतिनिधिमंडल ने नगर, ललौरीखेड़ा और बरखेड़ा के खंड शिक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की। बीएसए कार्यालय के बाबू पवन अग्रवाल, राकेश पटेल, जितेंद्र कुमार और सारथी हेतराम काश्यप को भी बधाई दी गई। समिति के प्रतिनिधिमंडल में राजेश पटेल (प्रदेश महासचिव), रामदास गंगवार (प्रदेश संयुक्त सचिव), राजबहादुर गंगवार (जिला अध्यक्ष) और उदय राज सिंह यादव (जिला प्रमुख महासचिव) जैसे सदस्य शामिल थे। संवाद
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