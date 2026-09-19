Pilibhit News: बाबर ने मस्ताना को पटखनी देकर जीती कुश्ती

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बरखेड़ा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले में चल रहे दंगल में बाबर पहलवान ने मस्ताना को पटखनी देकर कुश्ती जीत ली। कई मुकाबले बराबरी पर रहे। दिल्ली के बाबर पहलवान ने उत्तराखंड के मस्ताना पहलवान को पटखनी देकर मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। महिला वर्ग का मुकाबला भी संघर्षपूर्ण रहा, जो अंत में बराबरी पर छूटा। समापन के बाद मेला एवं दंगल कमेटी के सभी सदस्यों ने सभी विजयी व बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को नकद पुरस्कार और उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान भारी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद