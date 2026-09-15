Pilibhit News: दोस्त को फोन कॉल कर नहर किनारे से बाइक ले जाने की बात कहकर लापता हुआ युवक

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थाना क्षेत्र के ग्राम भैरो कलां निवासी प्रदीप कुमार (18) लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। परिजन के मुताबिक रविवार शाम करीब पांच बजे वह मोटरसाइकिल से दवाई लेने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद करीब छह बजे उसने गांव के ही अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि नहर क्षेत्र में उसकी बाइक खड़ी है, वह आकर ले जाना, लेकिन अब वह नहीं लौटेगा। दोस्त ने दोबारा फोन किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसने प्रदीप के परिजन को जानकारी दी।चिंतित परिजन हरदोई ब्रांच नहर किनारे पहुंचे तो एक होम स्टे के पास उसकी बाइक, मोबाइल, चप्पलें और पर्स भी बरामद हुआ। युवक के नहर में कूदने की आशंका जताई गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाकर एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई गई।परिजन ने बताया कि कई साल पूर्व उसकी आंख में चोट लग गई थी। इलाज के बाद भी वह सही नहीं हो सकी। इससे वह तनाव में रहता था। हालांकि आंख की दवा लगातार जारी थी। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि परिजन ने युवक के नहर में कूदने की आशंका जताई है। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी है। हालांकि उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।