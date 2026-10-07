पीलीभीत: गांधी स्टेडियम में बनाई गई 76 फीट लंबी रंगोली, सरकारी योजनाओं को रंगों में उकेरा

पीलीभीत में सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को गांधी स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भव्य रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां करीब 76 फीट लंबी रंगोली में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को रंगों के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। विशाल रंगोली को देखने के लिए लोगों में भी उत्सुकता रही।

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह के निर्देशन में तैयार की गई इस रंगोली में गुलाब, गेंदा समेत विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। करीब 30 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने मिलकर कई घंटे की मेहनत से रंगोली को आकार दिया। इसमें सरकारी योजनाओं, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े संदेशों को अलग-अलग आकृतियों के माध्यम से उकेरा गया। विज्ञापन



आयोजन के दौरान जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा ने गांधी स्टेडियम पहुंचकर रंगोली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शिक्षकों के प्रयास की सराहना की। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभाग के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर रंगोली तैयार की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह के निर्देशन में तैयार की गई इस रंगोली में गुलाब, गेंदा समेत विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। करीब 30 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने मिलकर कई घंटे की मेहनत से रंगोली को आकार दिया। इसमें सरकारी योजनाओं, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े संदेशों को अलग-अलग आकृतियों के माध्यम से उकेरा गया।आयोजन के दौरान जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा ने गांधी स्टेडियम पहुंचकर रंगोली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शिक्षकों के प्रयास की सराहना की। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभाग के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर रंगोली तैयार की गई।

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