विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

28 मई को कस्बे में दिनदहाड़े कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में लखीमपुर खीरी जिले के उचौलिया थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहनपुर ग्रांट निवासी शिवम उर्फ सरबजीत सिंह भागा हुआ चल रहा था। उस पर पुलिस की ओर से इनाम भी घोषित किया गया था।27 जून की रात करीब 10 बजे संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया गया था। आरोप है कि इस दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से सरबजीत की मौत हो गई थी।घटना की जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच भी कराई गई थी। अब मुठभेड़ से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम ने सीन रीक्रिएशन किया। लखनऊ फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर आदर्श कुमार और डॉ. अजय श्रीवास्तव टीम के साथ बिलसंडा पहुंचे। टीम ने शीतलपुर गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर मुठभेड़ के दौरान की परिस्थितियों को समझा और जांच संबंधी कार्रवाई पूरी की।सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि शीतलपुर गांव में घटनास्थल पर सीन रीक्रिएशन कर मुठभेड़ के घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया गया। इसके बाद टीम रवाना हो गई।