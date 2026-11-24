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केंद्रीय राज्यमंत्री का पीलीभीत सीमा के करेली गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। इसके बाद वह बमरौली गांव पहुंचे, जहां जितेंद्र सिंह भदौरिया के आवास पर जनसंवाद किया। यहां ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इसके बाद सिंबुआ गांव में ग्राम प्रधान गीता शुक्ला के आवास पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। इसके बाद शीतलपुर गांव के फगुनाई घाट पर प्रस्तावित सेतु निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 21 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाला यह सेतु क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इससे करीब 24उ गांवों के लोगों को फायदा होगा। पुल बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर विधायक विवेक वर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री बिलसंडा के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां आयोजित रामलीला में लीला मंचन देखा और कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

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बिलसंडा। जिले के सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को एक दिवसीय दौरे के दौरान शीतलपुर गांव स्थित फगुनाई घाट पर 21 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले सेतु का भूमि पूजन किया। सेतु निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में ग्रामीणों से संवाद किया और रामलीला मेले में पहुंचकर लीला मंचन देखा।