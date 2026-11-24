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पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग पर पतरासा, नवादा महेश और भैंसा ग्वालपुर मोड़ जैसे स्थानों पर यह लापरवाही साफ दिखाई देती है। सवाल यह है कि जब इन स्थानों पर पहले हादसे हो चुके हैं तो फिर सुरक्षा के इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए। पिछले एक माह में इन मार्गों पर छह लोगों की जान जा चुकी है और 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं।पतरासा से ज्योरहा तक खतरे के निशान, संकेतक नदारदपीलीभीत-बीसलपुर मार्ग पर सफर के दौरान कई ऐसे स्थान सामने आते हैं, जिन्हें दुर्घटना बाहुल्य स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है। पतरासा, नवादा महेश और भैंसा ग्वालपुर मोड़ पर वाहन चालकों को सावधान करने के लिए जरूरी संकेतकों की कमी है। ज्योरहा में भी सड़क पर सफेद पट्टी नजर नहीं आती। कोहरे में जब सड़क की सीमा और सामने आने वाले मोड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, तब वाहन चालकों को रास्ता दिखाने वाले इंतजाम ही नदारद रहेंगे। इसी मार्ग पर कल्यानपुर, बरखेड़ा, जसौली दिवाली, टिकरी माफी, परसिया, जोगीठेर और जंगरौली पुल भी ब्लैक स्पॉट की सूची में शामिल हैं। मकरंदपुर चौराहा, बिहारीपुर हीरा और ललपुरिया साहब भी दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इसके बाद भी इन स्थानों पर सुधारात्मक कार्यों की नियमित निगरानी नहीं होने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।रोड मार्किंग के नाम पर औपचारिकता, सफेद पट्टी तक नहीं दिखतीविभागीय स्तर पर ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य कराने का दावा किया जा रहा है। 16 स्थानों पर पैच मरम्मत, सुरक्षा संकेतक और रोड मार्किंग कराने की जानकारी दी गई है। भुजिया तिराहा, खमरिया पट्टी, सैदपुर, कुमार राइस मिल के सामने, गड़वा खेड़ा, कैंच, माला मोड़, बिठौरा कलां और कस्बा गजरौला सहित अन्य स्थानों पर काम कराए जाने की बात कही गई है। सवाल सिर्फ पैच मरम्मत का नहीं है। सड़क पर वाहन चालक को सुरक्षित रास्ता दिखाने वाली सफेद पट्टी कई जगह या तो धुंधली पड़ चुकी है या दिखाई ही नहीं देती। कुछ स्थानों पर संकेतक और रोड मार्किंग के नाम पर महज औपचारिकता नजर आती है। राहगीरों के अनुसार सड़क की मरम्मत के साथ जरूरी सुरक्षा इंतजामों का होना भी उतना ही आवश्यक है।बरेली-पीलीभीत-सितारगंज मार्ग पर सात ब्लैक स्पॉटबरेली-पीलीभीत-सितारगंज मार्ग पर भी सात दुर्घटना बाहुल्य स्थल चिह्नित हैं। इनमें भौनी तिराहा, माधौपुर चौराहा, कस्बा अमरिया, ललौरीखेड़ा, निसरा बारातबोझ, बिसेन और अप्सरा पुल शामिल हैं। ये स्थान एनएचएआई के अधीन हैं। विभागीय दावा है कि इन स्थानों पर अधिकांश सुधारात्मक कार्य पूरे करा दिए गए हैं। कुछ हिस्सों को निर्माणाधीन लेन परियोजना के तहत बाइपास भी किया गया है। सिर्फ परियोजना के तहत रास्ता बदल देना ही पर्याप्त नहीं है। इस मार्ग पर जहानाबाद और अमरिया क्षेत्र में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे होने के साथ सफेद पट्टी गायब है। संकेतक भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में हादसों का खतरा बरकरार है।एक माह में छह मौतें, हादसों के निशाने पर वही संवेदनशील इलाकेब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्यों की हकीकत हादसों की घटनाओं से भी सामने आ रही है। पिछले एक माह के भीतर संबंधित मार्गों पर छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकांश हादसे पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग पर पतरासा, नवादा महेश, भैंसा ग्वालपुर मोड़, मचवा खेड़ा और सिमरिया ताराचंद की सीमा में हुए हैं। इन स्थानों को पहले से संवेदनशील माना जाता है। इसके बाद भी सुरक्षा इंतजामों में कमी बनी हुई है।आंकड़ों में कमी, लेकिन सड़कों पर खतरा कम नहींसड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में वर्ष 2026 के दौरान पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में जिले में 54 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें 35 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए थे। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 28 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 14 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए हैं। आंकड़े राहत जरूर देते हैं, लेकिन दुर्घटना बाहुल्य स्थलों की स्थिति अलग कहानी बयां कर रही है। हादसों की संख्या कम होने का मतलब यह नहीं कि सभी खतरनाक स्थान सुरक्षित हो गए हैं। खासकर कोहरे के मौसम में संकेतक, रिफ्लेक्टर और स्पष्ट रोड मार्किंग की कमी जानलेवा हो सकती है।36 ब्लैक स्पॉट, जिम्मेदारी तीन विभागों कीजिले में चिह्नित दुर्घटना बाहुल्य स्थलों पर अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी है। पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग के कई स्थान मॉर्थ के अधीन हैं। मकरंदपुर चौराहा, बिहारीपुर हीरा और ललपुरिया साहब लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं। बरेली-पीलीभीत-सितारगंज मार्ग के सात ब्लैक स्पॉट एनएचएआई के जिम्मे हैं। बिलसंडा कस्बा और केचुआ पुल भी दुर्घटना बाहुल्य स्थलों में शामिल हैं। ऐसे में तीनों विभागों के बीच समन्वय और नियमित निगरानी जरूरी है। जबकि, 36 ब्लैक स्पॉट हैं।वर्जनब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इसको लेकर पूर्व में संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया जा चुका है। कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाएंगे। - आलोक कुमार, डीएम