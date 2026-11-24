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लीग आधार पर आयोजित प्रतियोगिता में पीलीभीत, शाहजहांपुर ‘ए’ और शाहजहांपुर ‘बी’ की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला शाहजहांपुर ‘ए’ और पीलीभीत के बीच खेला गया। इसमें शाहजहांपुर ‘ए’ ने 5-3 से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में शाहजहांपुर ‘बी’ ने कड़े संघर्ष के बाद शाहजहांपुर ‘ए’ को 5-4 से पराजित किया। तीसरे मैच में पीलीभीत की टीम ने शानदार वापसी करते हुए शाहजहांपुर ‘बी’ को 5-3 से हरा दिया। इसके बाद फाइनल में शाहजहांपुर ‘ए’ ने पीलीभीत को 4-3 से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा जमा लिया।समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख बालक राम सागर और विशिष्ट अतिथि हॉकी पीलीभीत के संरक्षक डॉ. अमिताभ अग्निहोत्री ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान नरेश सागर, उस्ताद अमजद अली, अरुण गंगवार, दिनेश आजाद और जावेद अख्तर मौजूद रहे।प्रतियोगिता संयोजक वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी रविशंकर ने अतिथियों, निर्णायकों और खिलाड़ियों का आभार जताया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा ने किया। मुकाबलों में सौरभ माथुर और नवनीत गंगवार ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि अनिल और अंश ने सहयोग किया।