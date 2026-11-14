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Muzaffarnagar News: फलावदा में हुए हादसे में खोकनी के युवक की मौत

Sat, 14 Nov 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:55 PM IST
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Youth from Khokni dies in accident at Phalawda
संवाद न्यूज एजेंसी
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खतौली। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गांव खोकनी निवासी युवक साकिब (18) की मौत हो गई। जबकि उसके दो भाई घायल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिवार में मातम छा गया। गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया।
गांव खोकनी निवासी साकिब शुक्रवार को फलावदा थाना क्षेत्र में भट्ठे पर कार्य कर रहे अपने दो भाइयों सादिक तथा फिरोज को लेने के लिए गया था। तीनों भाई देर रात बाइक से अपने गांव आ रहे थे। यह जब फलावदा थाने के गांव नंगला हरेरु के सामने पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन चालक ने बाइक में टक्कर मार दी।
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हादसे में साकिब की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसके दोनों भाई घायल हो गए। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिवार में मातम छा गया तथा गांव में शोक व्याप्त हो गया। शाम के समय शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि साकिब चार भाइयों में दूसरे नंबर का था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी।
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