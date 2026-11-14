वेस्ट यूपी से खास खबरें: मेरठ में योगी की सैनिकों के लिए बड़ी सौगात, बिजनौर में आकाश आनंद की जनसभा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित किया। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की जानकारी दी। साथ ही सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के लिए मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने की घोषणा भी की।

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2. नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, मेरठ में 25 हजार से अधिक श्रद्धालु रखेंगे व्रत

सूर्य उपासना और लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। मेरठ में 25 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के व्रत रखने की तैयारी है। व्रतियों ने स्नान और सात्विक भोजन के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की। छठ पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना करते हैं। रविवार शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा।

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3. शामली में ट्रक की टक्कर से विवाहिता की मौत, दो युवक गंभीर

शामली के झिंझाना क्षेत्र में मेरठ-करनाल हाईवे पर नया गांव कट के पास शनिवार दोपहर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 23 वर्षीय विवाहिता प्रिया की मौत हो गई। हादसे में दो युवक नीशु (19) और सूरज (18) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने करनाल की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीण पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एएसपी सुमित ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

4. मुजफ्फरनगर में एक करोड़ का 174 किलो गांजा बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक से 174 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, ट्रक मालिक और तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

5. बिजनौर में आकाश आनंद का सपा-कांग्रेस पर हमला, तान्या नागपाल को बनाया प्रत्याशी

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने शनिवार को अफजलगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। करीब एक घंटे के भाषण में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया। उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाईं और बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। आकाश आनंद ने कहा कि बसपा ही प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था ला सकती है।

जनसभा में उन्होंने बढ़ापुर विधानसभा सीट से तान्या नागपाल को बसपा प्रत्याशी घोषित किया। तान्या नागपाल अमरोहा के पूर्व सांसद हरीश नागपाल की पुत्री हैं। वह कुछ समय पहले तक बढ़ापुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रही थीं।

6. शामली अंकुश हत्याकांड: दो और आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

शामली के बनत में हुए अंकुश हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। शनिवार को पुलिस की वांछित आरोपी आकाश और उसके दोस्त रविकांत से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से दो तमंचे, दो खोखा कारतूस और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों से कई जानकारियां मिली हैं।

7. बागपत: रेलवे रोड पर खड़ी बस में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की आशंका

बागपत के बड़ौत में रेलवे रोड पर शुक्रवार रात खड़ी बस में आग लग गई। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

बस मालिक कृष्णपाल के अनुसार, बस मलकपुर मिल के कर्मचारियों को लाने और उन्हें घर छोड़ने के काम में लगी थी। घटना के समय बस रेलवे रोड पर खड़ी थी। बस में कोई यात्री सवार नहीं था।

8. स्मॉग का कहर: मेरठ का AQI 365, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दृश्यता घटी

मेरठ में शनिवार सुबह घने स्मॉग की चादर छाई रही। धुएं और धुंध के कारण सूरज दिखाई नहीं दिया। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भी दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। शनिवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहा। बागपत का AQI 298, गाजियाबाद का 346 और मुजफ्फरनगर का 287 दर्ज किया गया। मेरठ और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही।