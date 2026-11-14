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Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

Sat, 14 Nov 2026 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:31 AM IST
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city me aaj
योग शिविर
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
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महोत्सव
रतनपुरी : श्री निजानंद आश्रम में तीन दिवसीय महोत्सव का शुभांरभ सुबह 10 बजे से।
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कबड्डी ट्रायल
छपार : क्षेत्र के बसेड़ा गांव में जिला स्तरीय कबड्डी के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भावगत कथा दोपहर 03 बजे से।
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