Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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महोत्सव

रतनपुरी : श्री निजानंद आश्रम में तीन दिवसीय महोत्सव का शुभांरभ सुबह 10 बजे से।

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कबड्डी ट्रायल

छपार : क्षेत्र के बसेड़ा गांव में जिला स्तरीय कबड्डी के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में श्रीमद्भावगत कथा दोपहर 03 बजे से।

योग शिविर