Muzaffarnagar News: हैसियत के लिए कलक्ट्रेट में उतार दिए जूते और कपड़े

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हंगामा कर रहे बिनेश मौर्य ने बताया कि उसने अपने पिता के नाम से करीब 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। काफी दिन बीत जाने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। वह कई बार कलक्ट्रेट के चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे हर बार निराश होकर लौटना पड़ा।शुक्रवार को वह लंबित आवेदन की स्थिति जानने के लिए कलक्ट्रेट के राजस्व विभाग में तैनात राजस्व सहायक लिपिक कुलदीप कुमार के पास पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान लिपिक ने उससे 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद कटवाकर लाने को कहा।युवक का दावा है कि इससे पहले वह दो हजार रुपये की सरकारी फीस जमा कर इसी तरह का हैसियत प्रमाणपत्र बनवा चुका है। आरोप है कि जब उसने बढ़ी हुई फीस का आधार और नियम पूछे तो उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी बात को लेकर लिपिक और उसके बीच कहासुनी शुरू हो गई।विवाद बढ़ने पर बिनेश ने अपने कपड़े और जूते उतारकर राजस्व सहायक की मेज पर रख दिए। इसके बाद वह अर्धनग्न अवस्था में विरोध करने लगा। कुछ देर बाद वह खुद ही कपड़े उठाकर चला गया।एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने बताया कि नियमानुसार रशीद कटवाने के लिए कर्मचारी ने कहा था लेकिन आवेदक रुपये जमा कराने से इन्कार कर रहा था। इसके बावजूद मामले की जांच कराई जाएगी।ये बोले राजस्व सहायकराजस्व सहायक कुलदीप कुमार का कहना है कि प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग हैसियत के आधार पर लोकवाणी विभाग की रसीद कटवाई जाती है। हैसियत के आधार पर रसीद कटवाने के लिए कहा गया तो युवक ने हंगामा कर दिया। कानून की जानकारी दी गई लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ।