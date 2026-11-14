Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   174 Kg of Cannabis Worth ₹1 Crore Seized in Muzaffarnagar, Truck Driver Arrested

मुजफ्फरनगर में एक करोड़ का 174 किलो गांजा बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार; मालिक और एक आरोपी फरार

Sat, 14 Nov 2026 06:16 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 14 Nov 2026 06:16 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने एक करोड़ रुपये कीमत का 174 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में लिया।

विज्ञापन
174 Kg of Cannabis Worth ₹1 Crore Seized in Muzaffarnagar, Truck Driver Arrested
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 174 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को कब्जे में लेकर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, ट्रक मालिक और तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी फरार हो गए।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, नई मंडी कोतवाली पुलिस को गांजा तस्करी के संबंध में सफलता मिली। कार्रवाई के दौरान ट्रक से 174 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है।
विज्ञापन


ट्रक कब्जे में, दो आरोपी फरार
पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ट्रक मालिक और तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed