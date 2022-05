{"_id":"627ca8e3ffaa54476022e2fc","slug":"up-governor-anandiben-patel-interacted-with-anganwadis-in-muzaffarnagar-says-be-aware-to-stop-wastage-of-water-and-electricity","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आंगनबाड़ियों से किया संवाद, कहा-बिजली-पानी की बर्बादी रोकने के लिए बनें जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 12 May 2022 11:57 AM IST