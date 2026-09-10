Muzaffarnagar News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मखियाली पर देखी स्वास्थ्य सुविधाएं
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
भोपा बाईपास। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मखियाली का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तेवतिया ने नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) का विशेष निरीक्षण किया। नवजात शिशुओं के उपचार, उपकरणों, ऑक्सीजन, वार्मर और साफ-सफाई की स्थिति परखी। लेबर रूम में प्रसव सेवाओं, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण का जायजा लिया गया। ओपीडी में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक भानु प्रताप को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। तेवतिया ने नवजात शिशुओं और माताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा। साफ-सफाई, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। संवाद
विज्ञापन