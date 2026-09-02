Muzaffarnagar News: नील गाय की टक्कर से घायल दूसरे भाई ने दम तोड़ा

विज्ञापन

शनिवार सुबह मल्हूपुरा निवासी अशफाक अपने दोनों बेटों साजिद और नाहिद के साथ पीलिया के उपचार के लिए चरथावल आ रहे थे। दधेडू के पास मुख्य मार्ग पर अचानक एक नीलगाय उनके एक्टिवा स्कूटर से टकरा गई। तेज गति से हुई भिड़ंत के कारण एक्टिवा सड़क पर गिर गया। इस हादसे में पिता और दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों को परिजनों ने मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों ने इस संबंध में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की है। जांच अधिकारी एसएन दहिया ने बताया कि परिवार की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है।हादसे के बाद तीनों घायलों को मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल ले जाया गया था। उपचार के दौरान रविवार को साजिद की मौत हो गई। मंगलवार को नाहिद ने भी मुजफ्फरनगर के निजी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस दोहरी क्षति से परिवार में गहरा दुख है। पिता अशफाक का इलाज अभी जारी है।