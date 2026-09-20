Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।





दशलक्षण पर्व

शहर : नई मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती जैन मंदिर में पंचम दिवस पूजा सुबह 10 बजे से।





सांस्कृतिक कार्यक्रम

शहर : संगीत सरिता संस्थान का सावनी सांस्कृतिक कार्यक्रम शगुन पैलेस, विश्वकर्मा चौक पर सुबह 11 बजे से।





कथा शहर : जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।



मेला

शहर: कृष्णापुरी में जाहरवीर गोगा की म्हाड़ी पर मेले का आयोजन शाम दोपहर 02 बजे से।

योग शिविर